شكرا لقرائتكم خبر عن مشوار الزمالك وأبو سليم فى الكونفدرالية قبل لقاء الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السادسة مساء اليوم، الأحد، لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الزمالك مع أبو سليم الليبي فى مباراة الجولة الأولى بالمجموعة الثانية لمنافسات الكونفدرالية الأفريقية باستاد برج العرب بالإسكندرية.

افتتح الزمالك مشواره بالنسخة الحالية للكونفدرالية بالخسارة من أرتا سولار الجيبوتى بهدفين دون رد ثم حقق الفارس الأبيض ريمونتادا فى مباراة العودة بالفوز برباعية مقابل هدف ليصعد لدور المجموعات.

وفى المقابل، فاز أبو سليم الليبى فى مباراته الأولى فى البطولة على نظيره الأوليمبى الباجى التونسى بهدف دون رد ثم تعادل سلبياً فى مباراة الإياب وتخطى بطل ليبيا منافسه كمبالا سيتى الأوغندى فى دور الـ 32 للبطولة بالفوز ذهاباً بثلاثية مقابل هدف والخسارة بثلاثية مقابل هدفين فى لقاء الإياب ليصعد لدور المجموعات.

يمكن مشاهدة جميع مباريات الزمالك في مجموعات كأس الكونفدرالية الأفريقية 2024 من خلال قنوات "بي إن سبورتس" الناقل الحصرى للمسابقة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء.