الامارات | زيدان مرشح للعودة للمرة الثالثة إلى ريال مدريد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت وسائل إعلام إسبانية عن أن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان مرشح بقوة للعودة للمرة الثالثة لتولي تدريب ريال مدريد مجددا، بعد أن دربه مرتين من قبل، كما لعب له لسنوات طويلة.

ويعد زيدان أحد أنجح المدربين في تاريخ مدريد، وقالت صحيفة "أس" إن مسؤولي ريال مدريد يرحبون بعودة زيدان في أي وقت وبدون النظر إلى المرات التي يغادر فيها، كون العلاقة خاصة بينه وبين النادي.

لكن التوقعات تضع أيضا ابن النادي تشابي ألونسو مدرب ليفركوزن الألماني حاليا، والذي يحقق معه نتائج ملفتة، وبات أحد أبرز المرشحين لتولي تدريب الفريق بنهاية الموسم الحالي، بدلا للإيطالي أنشيلوتي المرشح بقوة للانتقال إلى تدريب المنتخب البرازيلي الصيف المقبل.