أزمة جوارديولا ونونيز.. الحقيقة الكاملة

ياسر رشاد - القاهرة - شهدت نهاية مواجهة مانشستر سيتي وليفربول نشوب خلاف حاد بين الثنائي المدرب الإسباني بيب جوارديولا، مدريب السيتزين، وداروين نونيز، مهاجم الريدز.

وكانت مباراة السيتي أمام الليفر قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في المباراة التي شهدها ملعب "الاتحاد" معقل الفريق السماوي.

وترددت انباء خلال الساعات الماضية عن أن جوارديولا يعد السبب وراء إشعال فتيل أزمته مع نونيز، حيث تحدث المدرب الإسباني مع اللاعب بسخرية مع المهاجم الأوروجوياني عقب خروجه من الملعب.

وأوضحت أن مهاجم ليفربول لم ينجح في ضبط نفسه أمام الاستفزازات التي تعرض لها من قبل جوارديولا، لينشب حالة من الخلاف الكبيرة بين الثنائي.

جوارديولا وكلوب يعلقان على أزمة نونيز

ونفي بيب جوارديولا وجود أزمة مع داروين نونيز، في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، حيث قال: "لم يكن هناك شيء مع نونيز".

ورفض المدرب الإسباني شرح تفاصيل بخصوص أزمته مع اللاعب، حيث لم يرغب في إشعال فتيل الأزمة من جديد، خاصة بعد الحديث الودي الذي دار بينه وبين يورجن كلوب.

فيما علق يورجن كلوب على الخلاف الحاد بين جوارديوالا ونونيز، حيث أكد في تصريحات نشرتها الصحيفة ذاتها أنه ليس الشخص المثالي لشرح ما حدث بين الثنائي.

وأوضح كلوب أنه لم يشارك في هذه الأزمة، حيث أشار إلى أنه لم يفهم أي عبارة من الحديث الذي دار بين بيب وداروين.

حقيقة أزمة نونيز وجوارديولا

حدثت مشادة كلامية بين بيب جوارديولا وداروين نونيز، والتي اظهرتها العديد من مقاطع الفيديو المتداولة، حيث قام المدرب الإسباني بتوجيه عبارات لمهاجم ليفربول، فقال له: " لن تصل لمرمى مانششستر سيتي أبدًا"، مما جعل اللاعب يستشيط غضبًا.

وقرر اللاعب أن يرد بقوة على مدرب مانشستر سيتي، حيث قال له: "ما نوع الشامبو الذي تستخدمه؟"، في إشارة إلى كون المدرب أصلعًا.

ولكن يورجن كلوب، المدير الفني للريدز، تدخل سريعًا وقام بتهدئة الأوضاع بين المدرب الإسباني واللاعب، خاصة وأن مدرب ليفربول يتمتع بعلاقة قوية للغاية مع جوارديولا.