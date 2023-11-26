ياسر رشاد - القاهرة - بث مباشر مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي بالكونفدرالية

يلا شوت بث مباشر مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي بالكونفدرالية من جديد، تفتح أندية الدوري المصري صفحاتها في إفريقيا بعودة عجلة مواجهات قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك للدوران مرة أخرى، إذ نجح المارد الأحمر في اختباره أمام ميدياما الغاني، بينما ينتظر عشاق الفارس الأبيض عبور الفريق من عقبة أبوسليم الليبي في الكونفدرالية.. فما القنوات المجانية الناقلة للمباراة؟

ويغيب عن الزمالك كل من محمود حمدي "الونش " ومحمود علاء وعبد الله جمعة ومصطفى شلبي وحسام عبد المجيد للإصابة، بالإضافة إلى الثلاثي أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري الموقوفين من قبل مجلس إدارة النادي.

ويخوض الزمالك المباراة بقائمة تضم كل من، محمد عواد و عبد الرحمن نفاد و معاذ علاء الدين و عمر جابر و حمزة المثلوثي و محمد عبد الغني و محمد طارق و محمد عبد الشافي و حاتم سكر و أحمد زكي و نبيل عماد "دونجا" و محمد أشرف "روقا" و عمرو السيسي و محمد حسام "بيسو" و سيد عبد الله "نيمار" و أحمد مصطفى "زيزو" و محمود عبد الرازق "شيكابالا" و إبراهيما نداي و يوسف إبراهيم " أوباما " و سيف الجزيري و ناصر منسي و سامسون أكينيولا .

موعد مباراة الزمالك وأبوسليم في الكونفدرالية

سيكون موعد مباراة الزمالك وأبوسليم اليوم في الكونفدرالية عند الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة- مصر ، و سيكون موعد

مباراة الزمالك ضد أبوسليم بتوقيت مكة المكرمة- السعودية عند السابعة مساء، فيما سيكون موعد مباراة الزمالك وأبوسليم بتوقيت دولة الإمارات المتحدة- دبي، وأبوظبي عند الثامنة مساء.

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معلق مباراة الزمالك وأبوسليم في كأس الكونفدرالية

وسيكون المعلق الرياضي لمباراة الزمالك وأبوسليم اليوم هو عصام الشوالي، ومن المقرر أن يلتقي الزمالك وأبوسليم اليوم في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة – مصر.