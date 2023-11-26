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مصطفى محمد يقود تشكيل نانت الرسمي أمام لوهافر

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي نانت عن تشكيل الفريق أمام لوهافر، ضمن منافسات الدوري الفرنسي لهذا الموسم 2023/2024.

ويقود المهاجم الدولي المصري مصطفى محمد تشكيل نانت الرسمي أمام لوهافر، في المباراة التي تنطلق في الرابعة من مساء اليوم.

تشكيل نانت الرسمي أمام لوهافر

حراسة المرمى: ألياتن لافون.

الدفاع: إراي كومارت، شارل كاستيليتو، جين كيفين دوفيرن.

الوسط: سيسوكو، دوجلاس أوجستو، بيدرو شيريقيلا، رونايل بيير جابرييل.

الهجوم: موسيس سيمون، مصطفى محمد، إجناتيوس جاناجو.

ويحتل نانت تاسع ترتيب الدوري الفرنسي لهذا الموسم برصيد 14 نقطة، حيث جمعهما من 11 لقاء، حيث حقق الفوز في 4 لقاءات، وتعادل في مباراتين، وخسر 5 لقاءات.

بينما يحل لوهافر في المركز السابع بترتيب المسابقة برصيد 15 نقطة، ويسعى لتخطي نانت، للوصول إلى فرق المقدمة؛ حيث تفصله 4 نقاط عن المركز السادس.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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