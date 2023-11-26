حقيقة خلاف كولر وبيرسي تاو عقب مباراة الاهلي وميدياما

كشفت تقارير صحفية حقيقة وجود خلاف بين الجنوب أفريقي بيرسي تاو ومارسيل كولر المدير الفني للنادي الاهلي عقب مباراة ميدياما الغاني.

ونجح الاهلي في الفوز أمس على ميدياما الغاني بثلاثية دون رد ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري أبطال أفريقيا.

وعاد بيرسي تاو من جنوب أفريقيا قبل ساعات من مواجهة ميدياما، وشارك في جزء من مباراة أمس.

وأكدت التقارير أنه لا يوجد خلاف بين بيرسي تاو وكولر، وأن ما حدث عثب المباراة كان مجرد حديث بين الطرفين حول خوضه الاستشفاء عقب المباراة.

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واشارت التقارير إلى ان تاو من اللاعبين الملتزمين، ولم يسبق له أن آثار أي مشكلة في الفريق من قبل.

كم أكدت التقارير ان تاو هو الأقرب لقيادة هجوم الفريق أمام سموحة في الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي مع سموحة يوم الثلاثاء المقبل الموافق 28 نوفمبر، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري.