أول تحرك رسمي من فيفا بعد أحداث شغب مباراة البرازيل والأرجنتين

بدأ الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، في التحرك رسميًا بعد أحداث الشغب التي شهدتها مباراة القمة بين البرازيل والأرجنتين الأخيرة في تصفيات كأس العالم 2026.

وحل الأرجنتين ضيفًا ثقيلًا على البرازيل على ملعب ماراكانا، في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، ليحقق راقصو التانجو فوزًا مثيرًا.

ووفقًا لما رصدته شبكة “ESPN” الإسبانية، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، وجه تهمة الفشل في تنظيم المباراة إلى الاتحاد البرازيلي، وذلك بسبب المشاجرات التي نشبت بين الجماهير في المدرجات وكذلك مع رجال الأمن في ملعب ماراكانا.

ونشبت مشاجرات بين جماهير الأرجنتين والبرازيل قبل انطلاق المباراة، وهو ما أدى لانسحاب لاعبي الضيوف إلى غرفة خلع الملابس، قبل أن يقوم لاعبو البرازيل بتهدئة الأجواء.

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وقرر فيفا فتح تحقيق عاجل في الأزمة، مع توجيه تهمة التنظيم السيء إلى الاتحاد البرازيلي، بعد فشله في السيطرة على الأجواء في المدرجات