جماهير الوداد تتهم جالاكسي بالسحر.. ورد فعل مثير من المدرب

وجهت جماهير نادي الوداد البيضاوي المغربي، اتهامًا مثيرًا إلى نادي جوانينج جالاكسي البوتسواني، بعد المباراة التي جمعتهما في دوري أبطال أفريقيا.

وتلقى الوداد خسارة مدوية على ملعبه ووسط جماهيره، في أولى مبارياته بدور مجموعات دوري أبطال أفريقيا في نسختها الجارية، أمام ضيفه البوتسواني.

وحقق جالاكسي الفوز بهدف نظيف على الوداد، ليثير الجدل على منصات التواصل الاجتماعي بعدها، بسبب سقوط وصيف دوري أبطال أفريقيا المفاجئ.

وانتشر مقطع فيديو للاعبي نادي جوانينج جالاكسي البوتسواني، وهم يجتمعون عند الزاوية، ويقوموم برش مادة مجهولة على الأرض.

اقرأ أيضًا: صافرة كولومبية تدير قمة الهلال والنصر في الدوري السعودي

ومن جانبه، رد مورينا راموريولي المدير الفني لنادي جوانينج جالاكسي البوتسواني بتصرف مفاجئ عند سؤاله عن اللقطة، بعدما غادر المؤتمر الصحفي منفعلًا، ورفض تلك الاتهامات.

وقال مدرب نادي جالاكسي في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي:” انت تتحدث باسمي وتقول إننا حققنا الفوز على الوداد بسبب السحر الأسود، أنت غير عادل، إلى اللقاء، شكرًا لكم”، ثم غادر قاعة المؤتمر.