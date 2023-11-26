شاهد.. الظهور الأول لزي الاهلي الرسمي في كأس العالم للأندية

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي للسفر إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.

ويشارك الاهلي في كأس العالم للأندية بإعتبارة بطل النسخة الماضية من دوري أبطال أفريقيا.

وقام الفرنسي أنتوني موديست بنشر صورة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي “إنستجرام”، من جلسة تصوير الاهلي قبل كأس العالم للأندية.

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ومن المقرر أن تغادر بعثة الاهلي إلى المملكة العربية السعودية في 11 ديسمبر للمشاركة في كأس العالم للأندية

ويستهل الاهلي مشوارة في مونديال الأندية من دور ربع النهائي بمواجهة الفائز من مباراة الاتحاد السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي.

وفي سياق آخر نجح الاهلي في الفوز أمس على ميدياما الغاني بثلاثية دون رد في افتتاحية مشوارة ببطولة دوري أبطال أفريقيا.