قرار من الخطيب.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن ضم عمر كمال في يناير

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف الإعلامي أحمد شوبير، موقف الأهلي من ضم مروان حمدي، لاعب المصري، وتطورات ضم عمر كمال عبدالواحد.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية عبر أون سبورت إف إم: "أنا من المعجبين بمروان حمدي كمهاجم، وللأسف علاقته انتهت مع المصري من الناحيتين، سواء من جانب الإدارة أو اللاعب، لا يوجد أحد راضٍ عن ما بدر منه".

وواصل: "المصري لا يعارض انضمام مروان حمدي لصفوف الأهلي، وهناك ترحيب بذلك، إلا أن إدارة الأحمر لم تفاوض اللاعب".

وفي سياق آخر، أضاف: "الأهلي يواجه مشكلة في الإعارات، لأن الفريق له حد أقصى في الإعارات، ولكن الأحمر يمكنه إعارة لاعب واحد فقط في فترة الانتقالات المقبلة".

وتابع شوبير: "مودرن فيوتشر طلب لاعب واحد فقط وهو خالد عبدالفتاح، بدلًا من استعارة 3 لاعبين مع دفع 7 ملايين جينه، لإتمام الصفقة في يناير".

وزاد: "لجنة التخطيط ترى أن خالد عبدالفتاح يفيد الأهلي، وهو لاعب جوكر ويجيد اللعب في أكثر من مركز، وبعد مشاورات مع الخطيب، منحهم فرصة لحسم الأمر حتى غدًا الإثنين".

وأتم تصريحاته:"المناقشات ستحسم الموقف النهائي من الصفقة، سواء بإعارة خالد عبدالفتاح، أو استبداله بلاعب آخر، أو بتأجيل حسم الصفقة حتى انتقالات الصيف".

وكان الأهلي افتتح مشواره في بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، بالفوز على ميدياما الغاني 3-0، أمس السبت على ملعب السلام.