جلسة تصوير وزي موحد.. أخر خطوات الأهلي قبل المشاركة في كأس العالم للأندية

محمد اسماعيل - القاهرة - يستعد الفريق الأول للنادي الأهلي، للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية خلال الفترة المقبلة، بالمملكة العربية السعودية.

وتقرر أن يتوجه الفريق الأحمر إلى المملكة العربية السعودية يوم 11 ديسمبر المقبلة، للمشاركة في فعاليات البطولة التي سوف تقام في الفترة من 12 إلى 22 من نفس الشهر.

ويخضع لاعبو الفريق لجلسة التصوير الرسمي الخاص بالبطولة مساء اليوم.

وعلم موقع الخليج 365، أن النادي الأهلي استقر على خطوات البرنامج الخاص بالمشاركة في البطولة العالمية، أشرف عليها خالد مرتجي أمين صندوق النادي، وأولها تحديد مع السفر يوم 11، وعقب مواجهة فريق شباب بلوزداد الجزائري في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأوضح المصدر، أن النادي الأهلي استقر على سفر وفد من النادي يضم خالد بيبو مدير الكرة وسمير عدلي المدير الإداري، من أجل معاينة ملاعب التدريب والفندق والحافلات لتجنب أي مستجدات هناك وقت البطولة.

أضاف أنه تقرر التعاقد مع شركة لتوفير زي موحد للفريق، من أجل السفر به، وهو ما ترتب عليه إقامة جلسة تصوير لجميع أعضاء البعثة بالزي الرسمي للبطولة، بجانب توفير تذاكر للجماهير المصرية من أجل مؤازرة الفريق الأحمر في البطولة.