أول تحرك من الأهلي بعد إصابة القندوسي مع سيراميكا كليوباترا

محمد اسماعيل - القاهرة - قرر خالد بيبو، مدير الكرة، بالفريق الأول للنادي الأهلي تكليف الدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق، بالتواصل مع الجهاز الطبي لنادي سيراميكا للاطمئنان على إصابة الجزائري أحمد قندوسي.

وكان النادي الأهلي قرر إعارة أحمد القندوسي مع بداية الموسم الحالي، لنادي سيراميكا كليوباترا، من أجل الحصول على فرصة المشاركة بشكل أساسي.

وطلب "بيبو" من الجهاز الطبي الكشف على اللاعب وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة والبدء في العلاج.

أكد خالد بيبو في تصريحات للموقع الرسمي للأهلي، حرص النادي على دعم ومساندة قندوسي حتى يعود للملاعب بصورة طيبة.

جدير بالذكر أن نادي سيراميكا كليوباترا أعلن إصابة أحمد القندوسي، بجزع في الرباط الداخلي للركبة، خلال المشاركة في مباراة ودية مع فريقه ضد الجونة.