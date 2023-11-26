دي بروين يصدم جمهور السيتي.. ويحدد موعد عودته من الإصابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أكد صانع الألعاب البلجيكي كيفن دي بروين إصابته حتى نهاية عام 2023، وكشف موعد تقريبي لعودته إلى المشاركة مع مانشستر سيتي.

وتواجد كيفن رفقة أبطال العالم فريق ريد بول "للفورمولا 1" في جائزة أبوظبي الكبرى.

وفي تصريحات لمراسل "سكاي سبورتس"، قال دي برين: "آمل أن أعود في بداية عام 2024، إذا سار كل شيء على ما يرام سأعود في بداية السنة الجديدة".

وبذلك، سيغيب اللاعب البلجيكي عن المشاركة في كأس العالم للأندية مع مانشستر سيتي، وحيث قام مونديال الأندية يوم 12 ديسمبر من العام الجاري، في المملكة العربية السعودية.