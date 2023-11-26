إشارة صادمة وانتقادات وتوضيح.. ماذا حدث بين صلاح محسن وجماهير الأهلي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - أثار صلاح محسن، مهاجم الأهلي، أزمة كبيرة خلال الساعات القليلة الماضية بعد تسجيله هدفًا في فوز الفريق الأحمر على نظيره ميدياما الغاني في دوري أبطال أفريقيا.

وأحرز صلاح محسن الهدف الثالث للأهلي في شباك ميدياما قبل دقيقتين على نهاية الوقت الأصلي للمباراة.

وعاد صلاح محسن للتهديف مع الأهلي منذ هدفه في مرمى الزمالك بالدوري في يوليو 2022.

وفاز الأهلي بثلاثية دون رد على ميدياما في المباراة التي أقيمت مساء أمس السبت على ملعب السلام ضمن الجولة الأولى لحساب المجموعة من البطولة القارية.

إشارة السكوت

لكن ما أثار الجدل وعكر صفو الانتصار هو طريقة احتفال صلاح محسن بهدفه.

فاللاعب الذي دخل بديلًا في الشوط الثاني، وجه إشارة صامتة غامضة، بعد أن ركض ناحية جماهير الأهلي ووضع إصبعه على فمه، ما فسره روّاد مواقع التواصل الاجتماعي على أنه يريد إسكات المنتقدين من الجماهير.

ويتعرض صلاح محسن لانتقادات لاذعة منذ عودته من الإعارة في صفوف سيراميكا كليوباترا، إذ أن المهاجم قدم مستوى متواضعًا، ولم يستفد من الفرص التي يمنحها له المدرب مارسيل كولر في ظل ضعف مستوى أنتوني موديست، وإيقاف محمود عبدالمنعم "كهربا" محليًا.

الانتقادات تتضاعف

وزاد الهجوم ضد صلاح محسن بعد إشارته خلال الاحتفال بهدفه أمام ميدياما، حيث رمى مشجعو الأهلي اللاعب بسهام النقدم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ولم تكن الانتقادات من الجماهير فقط، وإنما جاءت أيضًا من نجوم الأهلي السابقين، وأبرزهم وائل جمعة، مدافع الفريق في الجيل الذهبي.

وقال جمعة، خلال تحليله المباراة عبر قناة "بي إن سبورتس"، "لقطة صلاح محسن استفزتني، الأهلي يبحث عن مهاجم منذ فترة طويلة، وهو سجل هدفًا بعد طول غياب، كيف يذهب إلى الجماهير ويشير بهذا الشكل؟".

ونصح جمعة صلاح محسن ببذل مزيد من الجهد بدلًا من توجيه إشارات للجماهير.

من جانبه، قال الإعلامي كريم رمزي "لم أستطع فهم ما فعله صلاح محسن، لماذا يفعل هذا الأمر؟، هذه الإشارة ليست منطقية، وليس وقتها".

وواصل "صلاح محسن حتى هذه اللحظة لم يقدم أي شيء للأهلي، ومن المؤكد أنه لا يوجه هذه الإشارة إلى جماهير نادٍ آخر مثلا".

وأكمل الإعلامي "لم يوجه أحد انتقادات لصلاح محسن مثل تلك التي وُجهت لكهربا أو موديست مثلًا".

صلاح محسن يخرج عن صمته

لكن صلاح محسن خرج عن صمته ودافع عن نفسه، مشيرًا إلى أن هذه الإشارة لم تكن موجهة لجماهير الأهلي.

وكتب محسن، عبر حسابه على "إنستجرام" ردًا على الهجوم الذي تعرض له، "للمرة المليون أقول إن من فسر احتفالي بشكل خاطئ هدفه الوقيعة بيني وجماهير الأهلي".

وأضاف "جماهير الأهلي فوق رأسي، أي لاعب بدون جماهير الأهلي لا يساوي شيئًا، من المستحيل أن أقصد جماهير الأهلي بهذا الاحتفال، أرى أنه احتفال عادي".