الأهلي يعلن موقفه من احتفال صلاح محسن

محمد اسماعيل - القاهرة - رفض الجهاز الإداري بالنادي الأهلي بقيادة خالد بيبو مدير الكرة توقيع أية عقوبات على صلاح محسن نجم الفريق على خلفية احتفاله بهدف الثالث في ميدياما الغاني بدوري أبطال إفريقيا.

وسجل صلاح محسن هدفًا قبل دقيقتين على نهاية مباراة ميدياما التي أقيمت مساء أمس السبت على ستاد السلام ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات واتجه ناحية جماهير الأهلي وأشار بعلامة السكوت، ليتعرض لانتقادات عديدة عقب المباراة.

وقال مصدر لـ "الخليج 365" إن ما فعله صلاح محسن بالتأكيد مرفوض لأن البعض فسّر الموضوع بشكل خاطىء .

محسن فسّر احتفاله عقب إحراز هدف الأهلي الثالث في شباك ميدياما عبر حسابه الشخصي قائلاً: "للمرة المليون أقول إن من فسر احتفالي بشكل خاطئ هدفه الوقيعة بيني وبين جماهير الأهلي وهي فوق رأسي وأي لاعب بدون جماهير الأهلي لا يساوي شيئًا، من المستحيل أن أقصدهم بهذا الاحتفال، أرى أنه احتفال عادي".

وفاز الأهلي بثلاثية نظيفة ليتقاسم صدارة المجموعة الرابعة مع شباب بلوزداد الجزائري.