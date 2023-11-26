شكرا لقرائتكم خبر عن جمعة مشهور يقود الاتصالات أمام لافيينا بدورى المحترفين بعد رفض استقالته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد جمعة مشهور، نجم طلائع الجيش السابق، للقيادة الفنية لفريق المصرية للاتصالات بعد رفض استقالته من قبل إدارة الاتصالات، استعدادا لمواجهة لافيينا الثلاثاء المقبل، فى دورى المحترفين.

وكان جمعة مشهور قد تقدم باستقالته عقب الهزيمة من بترول أسيوط بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في إطار منافسات الجولة التاسعة من دورى المحترفين.

ويستعد فريق المصرية للاتصالات لمواجهة لافيينا في الثانية والنصف مساء الثلاثاء المقبل، في إطار الجولة العاشرة من دورى القسم الثانى أ "المحترفين".

وقررت لجنة المسابقات تأجيل 5 مباريات من الأسبوع العاشر إلى يوم الأربعاء 29 نوفمبر الجارى بدلا من أيام الأحد والاثنين والثلاثاء، وهى مواجهات كل من السكة الحديد مع النجوم، القناة مع أسوان، بترول أسيوط مع مكادى، مصر المقاصة مع غزل المحلة.

فيما تم تأجيل مواجهة وادى دجلة مع دكرنس إلى يوم الخميس 30 نوفمبر بدلا من إقامتها يوم الثلاثاء 28 نوفمبر فى الثانية والنصف عصرا.

موعد مباريات الجولة العاشرة..

الاثنين 27 / 11

النصر للتعدين مع بتروجت

الثلاثاء 28 / 11

طنطا مع جمهورية شبين

أبو قير للأسمدة مع بروكسى

لافيينا مع الاتصالات

الأربعاء 29 / 11

السكة الحديد مع النجوم

القناة مع أسوان

بترول أسيوط مع مكادى

مصر المقاصة مع غزل المحلة

الخميس 30 / 11

وادى دجلة مع دكرنس