شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى آخر تطورات صفقة انتقال عمر كمال عبد الواحد إلى الأهلي؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كثف النادي الأهلي مفاوضاته مع مودرن فيوتشر للحصول على خدمات عمر كمال عبد الواحد لاعب الفريق خلال الميركاتو الشتوى فى يناير المقبل، لدعم صفوف القلعة الحمراء، استعداداً لاستكمال المشوار الأفريقي والمحلي.

س: متى ينتهي عقد عمر كمال عبد الواحد مع مودرن فيوتشر؟ج:ينتهي عقد عمر كمال عبد الواحد مع مودرن فيوتشر نهاية الموسم الجاري، ويحق للاعب الانتقال إلى أى نادٍ مجاناً بعد انتهاء تعاقده. س: وما موقف فيوتشر من بيع عمر كمال عبد الواحد؟ج:يرحب مسؤولو مودرن فيوتشر ببيع عمر كمال عبد الواحد خلال الميركاتو الشتوي المرتقب، خاصة فى ظل انتهاء عقد اللاعب مع الفريق بنهاية الموسم، ويرغب مسؤولو مودرن فيوتشر فى الاستفادة المادية من اللاعب بدلاً من الرحيل مجاناً بنهاية الموسم. س: وماذا عن رغبة عمر كمال عبد الواحد؟ج:أبدى اللاعب رغبته فى الانتقال إلى النادي الأهلي خلال الميركاتو الشتوى المقبل، خاصة بعد تمسك كولر مدرب الأهلي بضمه. س: ما هي آخر تطورات الصفقة؟ج:طلب مودرن فيوتشر من النادي الأهلى 7 ملايين جنيه واستعارة خالد عبد الفتاح على للموافقة على انتقال عمر كمال عبد الواحد للقلعة الحمراء فى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. س: ما هى المراكز التي يجيد عمر كمال عبد الواحد اللعب فيها؟ج:يجيد عمر كمال عبد الواحد اللعب في مركزي الظهير الأيمن والجناح الأيمن، كما تألق اللاعب بشكل لافت مع المنتخب الوطني فى المباريات الأخيرة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.