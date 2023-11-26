شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يكلف الجهاز الطبى بمتابعة قندوسي والاطمئنان على إصابته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كلف خالد بيبو، مدير الكرة بالنادى الأهلى، الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم برئاسة الدكتور أحمد جاب الله بالتواصل مع الجهاز الطبي لنادى سيراميكا للاطمئنان على إصابة لاعب الأهلى المعار أحمد قندوسي.

وطلب بيبو من الجهاز الطبي الكشف على اللاعب وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة والبدء فى العلاج، وأكد مدير الكرة حرص النادى على دعم ومساندة قندوسي حتى يعود للملاعب بصورة طيبة.

وتعرض أحمد قندوسي للإصابة خلال مباراة ودية لفريقه سيراميكا استعدادا لاستئناف الدوري المصري.

قندوسي انضم لصفوف الأهلي بداية عام 2023 الجاري قادما من وفاق سطيف الجزائري ، ومع الأهلي فاز قندوسي بألقاب الدوري المصري وكأس مصر والسوبر المصري ودوري أبطال إفريقيا.

يعد القندوسى أول اللاعبين الذين خطفوا الأنظار بما يقدمه من مستويات كبيرة جعلته محط أنظار كل المتابعين، حيث أحرز 5 أهداف وصنع هدفا آخر فى 6 مباريات لعبها مع سيراميكا، ليصبح ثانى هدافى بطولة الدورى خلف الأنجولولى مابولولو.

وحقق الاهلى فوزاً على ميدياما الغانى بثلاثية دون رد فى الجولة الاولى لدوري المجموعات بدوري ابطال افريقيا، وافتتح محمود كهربا التسجيل في الدقيقة 66 برأسية من تصويبة إمام عاشور، وأضاف حسين الشحات الهدف الثاني في الدقيقة 75 بتسديدة ببطن القدم، واختتم صلاح محسن الثلاثية في الدقيقة 87 برأسية من عرضية متقنة حملت توقيع محمد مجدي أفشة.

يستعد فريق الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر لمواجهة سموحة بالجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري، والمقرر لها السابعة مساء الثلاثاء المقبل باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.

تعادل الأهلي مع الجونة بهدف لكل فريق، فى المباراة التى أقيمت باستاد خالد بشارة بالجونة والمؤجلة من الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويتربع الأهلى على صدارة أندية الدوري برصيد 13 نقطة بعدما لعب المارد الأحمر 5 مباريات حقق الفوز في 4 لقاءات وتعادل في مباراة وسجل لاعبوه 12 هدفاً وتلقت شباكه 4.