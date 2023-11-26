شكرا لقرائتكم خبر عن موديست يرتدى زى الأهلى فى كأس العالم للأندية باستاد التتش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الفرنسى أنتونى موديست، مهاجم الأهلى، صورة عبر حسابه على إنستجرام ظهر فيها مرتدياً الزي الرسمى للمارد الأحمر فى كأس العالم للأندية.

وعقد النادى الأهلى اليوم، الأحد، جلسة تصوير للاعبيه بالزى الرسمى لكأس العالم للأندية، المقرر أن يشارك فيها المارد الأحمر فى ديسمبر المقبل.

ويواجه الأهلي فى كأس العالم للأندية الفائز من مواجهة الاتحاد السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي فى المباراة الافتتاحية للبطولة القوية.

وفى سياق مختلف، تضاءلت حظوظ الفرنسي أنتوني موديست مهاجم الأهلي من السفر مع الفريق إلى تنزانيا لمواجهة يانج أفريكانز فى بطولة أفريقيا للإصابة، وإن كان الموقف النهائي من سفر اللاعب سيتحدد خلال الساعات المقبلة بعد خضوع اللاعب لفحص طبي.

وغاب موديست عن مباراة الأهلي وميدياما الغاني فى بطولة أفريقيا أمس للإصابة، كما سيغيب عن مباراة سموحة الثلاثاء المقبل فى الدوري المصري.

ويتوجه فريق الكرة بالنادي الأهلي إلى تنزانيا بطائرة خاصة لمواجهة فريق يانج أفريكانز فى الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وفاز الأهلي على ميدياما الغاني أمس، السبت، بثلاثية نظيفة باستاد السلام ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات بالبطولة القارية التي يحمل الأهلي لقبها بالفوز على الوداد المغربي في نهائي النسخة الماضية.

ويلتقي الأهلي مع يانج أفريكانز 2 ديسمبر المقبل فى تنزانيا، علماً بأن الفريق التنزاني خسر فى الجولة الأولى من شباب بلوزداد الجزائري بملعب الأخير بثلاثية نظيفة.