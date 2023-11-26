شكرا لقرائتكم خبر عن كشف حساب الأندية المصرية أمام الليبية قبل مواجهة الزمالك وأبو سليم.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف الزمالك فريق أبو سليم الليبي فى السادسة مساء اليوم الأحد فى مباراة الجولة الأولى بالمجموعة الثانية لمنافسات الكونفدرالية الأفريقية.

وفاز الزمالك على بيراميدز فى نصف نهائي كأس مصر نسخة 2022-2023، وتفوق الفريق الأبيض بركلات الترجيح بنتيجة 4-3، بعدما انتهى اللقاء فى وقتيه الأصلي والإضافي بنتيجة 3-3.

ويتعيّن على الزمالك خوض مباراتين خلال هذا الشهر، لن يقبل جمهوره أى نتيجة أخرى سوى الانتصار، إذا ما أراد الفريق المضى قدماً نحو استعادة بريقه هذا الموسم مرة أخرى.

ويقع الزمالك فى بطولة الكونفدرالية مع مجموعة تضم كلا من "ساجرادا الأنجولي، سوار الغيني، أبو سليم الليبي".

تكمن الغلبة للأندية المصرية فى مواجهة الليبية قبل لقاء الزمالك وأبو سليم برصيد 22 انتصاراً و7 تعادلات و11 هزيمة خلال 40 مواجهة سابقة.

يمكن مشاهدة جميع مباريات الزمالك فى مجموعات كأس الكونفدرالية الأفريقية 2024 من خلال قنوات "بي إن سبورتس" الناقل الحصرى للمسابقة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء.



مواجهات الاندية المصرية والليبية