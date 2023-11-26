شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الأولمبية تهنئ اتحاد الدراجات بلقب البطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية، برئاسة المهندس هشام حطب، بالتهنئة لمجلس إدارة اتحاد الدراجات برئاسة الدكتور وجيه عزام، بعد تحقيق لقب البطولة العربية للكبار التي أقيمت في القاهرة.

وحقق منتخب مصر للدراجات 44 ميدالية متنوعه بواقع 22 ميدالية ذهب و14 ميدالية فضة و8 ميداليات برونز ليتصدر الترتيب العام ويحقق لقب البطولة العربية.

ويؤكد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب أن الرياضة المصرية تحقق في الفترة الحالية العديد من النجاحات والإنجازات الرياضية بفضل دعم ورعاية الدولة المصرية واهتمام فخامة رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي منح الرياضة والرياضيين إهتمام كبير غير مسبوق كان نتيجته تحقيق العديد من النجاحات والانتصارات ورفع راية مصر عاليه في جميع المحافل الرياضية