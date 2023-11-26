شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد روى رانا يقود منتخب السلة فى البطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر اتحاد السلة برئاسة مجدى أبو فريخة استمرار مساعد روى رانا المدير الفني للمنتخب لفترة مؤقتة، حتى انتهاء البطولة العربية التى تقام بمصر الشهر المقبل، لحين التعاقد مع مدير فنى أجنبى.

كما قرر اتحاد السلة المشاركة فى دورى الأمم ودورة الألعاب العربية سيدات بالشارقة فبراير المقبل.

وكان اتحاد السلة قد وجه الشكر للكندى روى رانا المدير الفني للمنتخب، بعد انتهاء عقده مع الفراعنة، والذى انتهى أغسطس الماضي.

وجاء توجيه الشكر للمدرب، خاصة أن المنتخب ليس لديه ارتباطات خلال الأشهر القادمة حتى يوليو المقبل، ولن يتمكن الاتحاد من سداد الراتب طوال هذه الفترة دون أى ارتباطات، فتم الاتفاق بين الطرفين على عدم تمديد التعاقد.

ويفاضل مسئولو اتحاد السلة بين أوجستى بوش مدرب الأهلى وعمرو أبو الخير لاختيار أحدهما لقيادة المنتخب خلال منافسات البطولة العربية التى تقام ديسمبر المقبل.