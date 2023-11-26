شكرا لقرائتكم خبر عن ضحكة وصورة مع عمر كمال.. فتوح فى مدرجات إنستجرام بعد قرار عرضه للبيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الأيام الماضية إعلان نادى الزمالك عرض أحمد فتوح لاعب الفريق للبيع، مع إيقافه لمدة شهر، على خلفية أزمة مغادرته معسكر الفريق قبل مواجهة زد فى بطولة الدورى.

ولم يصمت أحمد فتوح بعد القرار، أو يمر الأمر بالنسبة له مرور الكرام، فبخلاف ظهور وكيله وتصريحاته فى وسائل الإعلام، فكان للاعب رأى آخر، حيث اتخذ من وسائل التواصل الاجتماعى، خاصة موقع إنستجرام، منبرا للتعبير عما يريده من خلال الصور التى يقوم بنشرها.



غمزة فتوح

أول رد من فتوح بعد القرار كان نشر "إيموشن ضحك"، رداً على قرارات مجلس إدارة الزمالك، وهو ما اعتبره الجمهور استفزازاً أو استهزاءً بالقرار.



فتوح يلغى متابعة الزمالك

ولم يكتف فتوح بذلك بل ألغى متابعته لصفحة نادى الزمالك الرسمية على موقع إنستجرام، ورد محمود عبد الرازق شيكابالا على تصرف فتوح بحذفه من سجل متابعاته على إنستجرام، وألغى شيكا متابعة صفحة فتوح.



صفحة فتوح

وأكمل فتوح نشاطه عبر السوشيال ميديا، وأزال صفته كلاعب فى الزمالك من حسابه الرسمى على إنستجرام، بعد الأزمة الأخيرة.



فتوح ولاعبى المنتخب

وبعد أيام قليلة نشر صورة عبر صفحته بموقع تبادل الصور إنستجرام، يظهر فيها خلال مشاركته مع المنتخب الوطنى فى تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم، يقف فيها بين لاعبى الأهلى محمد عبد المنعم ورامى ربيعة، وهو ما اعتبرته الجماهير استفزازا جديدا، ومغازلة من اللاعب لجمهور الأحمر.



فتوح وعمر كمال

وخلال ساعات قليلة، نشر فتوح صورة تجمعه بعمر كمال عبد الواحد لاعب فيوتشر والمرشح بقوة للانضمام للأهلى، وكتب عليها: "أخويا".