تعرف على برنامج الأهلى حتى السفر إلى تنزانيا لخوض مباراة يانج أفريكانز

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القاهرة - سامية سيد - استقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلى، على برنامج الفريق حتى السفر إلى تنزانيا لخوض مباراة يانج أفريكانز، بالجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وتطير بعثة الأهلى إلى تنزانيا عصر الخميس المقبل، ويسبقها مران صباحى للمارد الأحمر باستاد مختار التتش، فيما يحصل اللاعبون على راحة سلبية الأربعاء المقبل عقب خوض مباراة سموحة مساء الثلاثاء بالدوري.

ويتوجه خالد بيبو مدير الكرة بالاهلى وسمير عدلى المدير الاداري إلى تنزانيا قبل البعثة للترتيب لإقامة الفريق هناك واختيار ملاعب التدريب وفندق الإقامة.

وقام الجهاز الإداري بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي باستخراج تأشيرات السفر لكل اللاعبين ومن بينهم الثنائى العائد من الاصابة عمرو السولية ومحمود متولى لاعبا الفريق بعد تأكد جاهزيتهم للمباراة.

وقرر مجلس إدارة النادي الاهلى تكليف محمد الدماطي، عضو المجلس، برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم المتجهة إلى تنزانيا الخميس المقبل؛ لملاقاة يانج أفريكانز ضمن فعاليات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري ابطال افريقيا

وحرص الدماطي على التنسيق الكامل مع خالد بيبو مدير الكرة، وترتيب كافة الأمور الخاصة بالبعثة، وتوفير أحسن الأجواء للجهاز الفني واللاعبين لتحقيق أحسن النتائج.

يذكر أن فريق الأهلي حقق الفوز في مباراته الأولى أمس على ميدياما الغاني بثلاثة أهداف نظيفة.

يتوجه فريق الكرة بالنادي الأهلي إلى تنزانيا بطائرة خاصة لمواجهة فريق يانج أفريكانز فى الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

ويلتقي الأهلي مع يانج أفريكانز 2 ديسمبر المقبل فى تنزانيا، علماً بأن الفريق التنزاني خسر فى الجولة الأولى من شباب بلوزداد الجزائري بملعب الأخير بثلاثية نظيفة.