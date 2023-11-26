شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يتعادل سلبيا مع سوبر سبورت فى الشوط الأول بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول من عمر مباراة مودرن فيوتشر وسوبر سبورت الجنوب أفريقي، المقامة حاليا باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الإفريقية بالتعادل السلبى.

جاءت بداية المباراة سريعة وحماسية من جانب فريق فيوتشر، وفى الدقيقة 9 منع القائم الهدف الأول لمودرن فيوتشر بعد تسديدة من عبد الكبير الوادى لاعب الفريق. وشهدت الدقيقة 12 انفرادا تاما من سوبر سبورت بعد تمريرة خاطئة من باسم علي لكن خروج من جنش حارس مرمى فيوتشر ليرتد الدفاع قبل أن تنتهي الخطور، وتقاسم الفريقان السيطرة على منطقة وسط الملعب فى الشوط الأول دون خطوة على المرمى لينتهى الشوط الأول بالتعادل السلبى.

بدأ فيوتشر بقيادة البرتغالي ريكاردو فورموسينيو، المباراة بتشكيل يضم كلا من، فى حراسة المرمى: محمود جنش، الدفاع: عمر كمال، علي الفيل، خالد رضا، باسم علي، والوسط: غنام محمد، باباتوندي بيلو، محمد فاروق، ناصر ماهر، عبد الكبير الوادي، والهجوم: أحمد عاطف.

ويجلس على دكة البدلاء: محمود حمدي ، محمد ربيعة ، محمد عبد السلام ، محمد نصير ، كجالي درامي، علي زعزع ، أيمن الصفاقسي ، عمر السعيد ، ومروان محسن .