شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا عن هدفه فى ميدياما الغانى: "‎رقصة أصحاب الأرض.. فلتحيا فلسطين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل محمود عبد المنعم كهربا، لاعب النادي الأهلي، الاحتفال بهدفه الذي سجله أمس السبت، فى شباك فريق ميدياما الغاني، فى أولى مباريات المارد الأحمر بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ونشر كهربا لاعب فيدو عبر حسابه الرسمي على "تويتر" يوثق فيه لحظة احتفاله بالهدف مع إمام عاشور لاعب الأهلي على طريقة "رقصة الحرية"، دعماً لأهالي فلسطين، وعلق "الفولت العالي": "‎رقصة أصحاب الأرض.. فلتحيا فلسطين".