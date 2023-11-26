7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

كشف الإعلامى أحمد شوبير آخر تطورات انتقال عمر كمال عبد الواحد لاعب مودرن فيوتشر لصفوف الاهلى فى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم، "مودرن فيوتشر طلب من الأهلى 7 ملايين جنيه واستعارة خالد عبد الفتاح فى سبيل الإعارة للموافقة على انتقال عمر كمال عبد الواحد للقلعة الحمراء فى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة".

كولر يُرحّب برحيل حارس الأهلى فى الميركاتو الشتوى.. اعرف السبب

رحّب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، برحيل حمزة علاء حارس مرمى الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية فى يناير المقبل، وطلب الحارس الشاب من مسئولي النادي الموافقة على رحيله على سبيل الإعارة فى فترة الانتقالات الشتوية؛ لرغبته في الحصول على فرصة كاملة للمشاركة، مع صعوبة الحصول على هذه الفرصة مع الفريق الأحمر في وجود الثنائي محمد الشناوي ومصطفى شوبير.