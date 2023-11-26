شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حسن مكى يظهر فى تدريبات أحد السعودى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يظهر أحمد حسن مكى، مدرب فريق سموحة السابق، ومساعد الكرواتى دامير بوريت المدير الفنى لفريق أحد السعودى، فى تدريبات الفريق السعودى اليوم.

وسافر أحمد حسن مكي إلى السعودية أمس السبت للانضمام للجهاز الفني لفريق أحد والعمل مساعدا للمدرب الكرواتي دامير بوريتش، وذلك بعد اعتذاره عن عدم الاستمرار في الجهاز الفني لفريق سموحة بقيادة أحمد سامي.

وكان مكى قد تلقى عرضا رسميا من أحد السعودى للانضمام للجهاز الفنى ، فتقدم باعتذار لجهاز سموحة وهوما تمت الموافقة عليه ليتسلم مهام عمله فى الفريق السعودى رسميا بداية من اليوم.