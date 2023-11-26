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أحمد حسن مكى يظهر فى تدريبات أحد السعودى اليوم

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القاهرة - سامية سيد - يظهر أحمد حسن مكى، مدرب فريق سموحة السابق، ومساعد الكرواتى دامير بوريت المدير الفنى لفريق أحد السعودى، فى تدريبات الفريق السعودى اليوم.

 

وسافر أحمد حسن مكي إلى أمس السبت للانضمام للجهاز الفني لفريق أحد والعمل مساعدا للمدرب الكرواتي دامير بوريتش، وذلك بعد اعتذاره عن عدم الاستمرار في الجهاز الفني لفريق سموحة بقيادة أحمد سامي.

 

وكان مكى قد تلقى عرضا رسميا من أحد السعودى للانضمام للجهاز الفنى ، فتقدم باعتذار لجهاز سموحة وهوما تمت الموافقة عليه ليتسلم مهام عمله فى الفريق السعودى رسميا بداية من اليوم.

 

 

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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