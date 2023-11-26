شكرا لقرائتكم خبر عن معتمد جمال يعقد جلسة فنية مع لاعبى الزمالك قبل مواجهة أبو سليم الليبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد معتمد جمال، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، جلسة فنية مع لاعبى فريقه فى فندق الإقامة قبل التوجه لاستاد برج العرب، لمواجهة أبو سليم الليبى فى السادسة مساء اليوم، الأحد، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الثانية لمنافسات الكونفدرالية الأفريقية.

ويتحدث معتمد جمال مع لاعبى الفريق حول بعض النقاط الفنية التى سيتم تطبيقها فى المباراة، والتحذير من نقاط القوة التى يتميز بها الفريق الليبى وكيفية التعامل معها خلال سير اللقاء.

ومن المنتظر أن يحدد معتمد جمال التشكيل الأساسى الذى سيخوض به المباراة، خلال تلك الجلسة، ثم التوجه بعدها إلى ملعب المباراة.

وضمت قائمة الزمالك لتلك المباراة كلاً من.. حراسة المرمى: محمد عواد - عبد الرحمن نفاد - معاذ علاء الدين، خط الدفاع : عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - محمد طارق - محمد عبد الشافي - حاتم سكر - أحمد زكي، خط الوسط: نبيل عماد "دونجا" - محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - محمد حسام "بيسو" - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - يوسف إبراهيم أوباما، خط الهجوم : سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.