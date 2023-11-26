شكرا لقرائتكم خبر عن نهائي الكأس ووديتان.. ماذا قدم معتمد جمال مع الزمالك قبل مواجهة أبو سليم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى الفريق الأول بالزمالك ، فى السادسة مساء اليوم الأحد، مع أبو سليم الليبى في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية، فى المباراة التي تقام ببرج العرب بالإسكندرية.

ويستعد فريق الزمالك، بقيادة معتمد جمال المدرب العام والقائم بأعمال المدير الفني، لمواجهة أبو سليم الليبى مساء اليوم فى مباراة الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأقريقية.

ويستهل الزمالك مبارياته لاستعادة اللقب الذي تُوج به 2019 عندما يستضيف أبو سليم في المباراة المقرر لها السادسة مساء اليوم ببرج العرب بالإسكندرية.

وخاض الزمالك مباراة رسمية واحدة تحت قيادة معتمد جمال، امام بيراميدز في كأس مصر ومباراتين وديتين في اطار الاستعداد للكونفدرالية.

وتغلب الزمالك على بيراميدز بركلات الترجيح، ونجح في التأهل الى نهائي كأس مصر حيث انتهت المباراة بالتعادل 3/3 فتم اللجوء الى ركلات الترجيح والتي حسمت اللقاء لصالح الزمالك 4/3 .

كما خاض الزمالك مباراتين وديتين امام توت عنخ آمون، والهلال الليبى، وفاز في الأولى 2/0 وفى الثانية 3/0 .

ويتسلح معتمد جمال في مواجهة أبو سليم بعودة بعض المصابين، أبرزهم سيف الدين الجزيرى الذى خاض مرحلة تأهيل في الفترة الماضية، كما قام بتجهيز البنينى سامسون أكينولا، فضلاً عن إعادة الثقة لجميع اللاعبين تحسبًا للاستعانة ببعضهم في الفترة الحالية

وضمت قائمة الزمالك لتلك المباراة كلاً من.. حراسة المرمى: محمد عواد - عبد الرحمن نفاد - معاذ علاء الدين، خط الدفاع : عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - محمد طارق - محمد عبد الشافي - حاتم سكر - أحمد زكي، خط الوسط: نبيل عماد "دونجا" - محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - محمد حسام "بيسو" - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - يوسف إبراهيم أوباما، خط الهجوم : سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.