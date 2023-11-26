شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب والرياضة يشهد الإعلان عن تفاصيل أولى العينات لأبطال مصر بمشروع الجينوم المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الإعلان عن تفاصيل أخذ أولى العينات الخاصة بمشروع الچينوم الرياضي بمرحلته الأولي، والذي تم الإعلان عنه اليوم بمقر مركز تدريب المنتخبات القومية بالمعادى وبحضور العديد من رؤساء الاتحادات الأولمبية والبارالمبية ولفيف من خبراء الطب الرياضي، وبحضور أبطالنا من الرياضيين ( سارة سمير - سيف عيسي - كيشو - مهند شعبان ) .

وقال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إن وزارة الشباب والرياضة حرصت على الانضمام إلى المشروع القومي والعملاق مشروع الجينوم المصري والذي يأتي أهميته والاهتمام الكبير والخاص برعايته من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

مضيفا: أننا حرصنا من خلال المشروع على النهوض بمستوي مصر والرياضيين المصريين في نطاق الألعاب الأولمبية والرياضية بشكل عام من خلال تحسين مستوي الفرد وتعزيز صحة الرياضي عن طريق وضع خطة رياضية للتمارين التي يجب عليه إتباعها تبعا للمسح الجيني له ومتابعته تغذويا وسيكون هذا المشروع عامل كبير لنقل الرياضيين لمستوي الأحترافية بفرص أكبر والذي يخضع للعلم والذي لم يعد مجرد مصطلح ولكننا بدأنا ننفذه على ابطالنا الرياضيين بالفعل .

وأضاف صبحي أن لاعبينا الأبطال بمختلف الألعاب أصبحوا محترفين ولديهم الرغبة الكبيرة فى تحقيق أفضل وأعلى النتائج لمصر، مضيفا أننا فى مصر لم نعد نفكر فى مجرد التمثيل المشرف ولكن بات لدينا حلم كبير ومشروع فى تحقيق النتائج التى ترضي الجمهور المصري فى مختلف الالعاب والذي يعكس القيمة الكبيرة لمصر على المستوي الرياضي .

واختتم وزير الشباب والرياضة كلمته، قائلا: لدينا رؤية فى المستقبل والذي سوف ندشن المرحلة الأولى اليوم، والتى سوف تشتمل أيضا على "100"عينة لـ"100" بطل والتى أؤكد أنها سوف تتم بمنتهى السرية .

وعبر الدكتور كمال درويش رئيس اللجنة العلمية العليا بوزارة الشباب والرياضة عن سعادته بوجود هذا الكم الكبير من الأبطال الرياضيين، فى السابق كنا نضطر أن نقوم بالتجارب على اللاعبين الاجانب وبناء عليه كان يتم عملية الانتقاء، ولكن الآن أصبح لدينا من الإمكانيات التى تؤهلنا ولدينا أيضا نماذج وابطال اوليمبين وعالميين من مصر نأخذهم فى الانتقاء للأبطال الرياضيين المصريين .

مضيفا أنه ولأول مرة فى مصر يتم العمل بالشكل العلمي المتكامل والذي يتم تطبيقه بالفعل على أبطالنا فى مختلف الألعاب ومن خلال المشروع القومي للجينوم المصري سوف نستطيع مساعدة ابطالنا فى تأهيلهم وتحقيق افضل النتائج لمصر .

وبكلمته المهندس شريف العريان رئيس الاتحاد الخماسي الحديث وسكرتير عام اللجنة الأولمبية المصرية أوضح أهمية المشروع القومي للجينوم المصري ووجود البيانات الكاملة والمعلومات عن أبطالنا سوف يساعد كثيرا فى تحقيق أفضل النتائج ولن نترك أي شيء من الان للصدفة وأبطالنا المصريين بالفعل قادرون على تحقيق افضل الانجازات، بالإضافة أن هذا المشروع العملاق سوف يساهم ويسهل على المدربين معرفة اللاعبين ومتطلباتهم بصورة افضل كما توجه بالشكر إلى وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ووزارة الدفاع على تنفيذ هذا المشروع.

ومن جانبه أكد الدكتور سعيد حسب الله مدير عام إدارة علم النفس الرياضي بوزارة الشباب والرياضة،

أنه فيما يخص مجال الطب الرياضي وتنفيذا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة تم تطوير مستشفي الطب الرياضي والتى تعتبر قلعة الرياضة فى مصر، وفيما يخص مشروع الجينوم الرياضي والذي يهدف إلى تطوير صحة الأبطال الرياضيين المصريين وحدث تعاون كبير من وزارة الدفاع .

وأشار إلى أننا سوف نبدأ فى المرحلة الاولى مرحلة الكشف ثم مرحلة الاستمارات والتى ستكون بسرية تامة ثم مرحلة اخذ العينات والتى سيتم إرسالها إلى معامل القوات المسلحة بوزارة الدفاع وكل تلك الخطوات والمراحل سوف تتم بمنتهى السرية .

وقال محمد حسنى مدير مشروع الجينوم الرياضي إن فكرة المشروع جينوم تيست والذي تم بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والذي يعد استراتيجية يتم بها بناء بلدنا الحبيبة مصر.

وقالت الدكتورة سارة ابراهيم كلية طب أسنان عضوه اللجنة العلمية بوزارة الشباب والرياضة إن فكرة المشروع من أين تأتى الموهبة والتى نعرفها من التكوين العضلي والبروتينى وهو الذي نتعرف علية من خلال التيست الذي نقوم بعمله على أبطالنا الرياضيين.

وتابعت: فيما يخص مجال الطب الرياضة وتنفيذا لتوجيهات الدكتور ـشرف صبحي وزير الشباب والرياضة تم تطوير مستشفي الطب الرياضة والتى تعتبر قلعة الرياضة فى مصر، وفيما يخص مشروع الجينوم الرياضة والذي يهدف الى تطوير صحة الابطال للرياضيين المصريين وحدث تعاون كبير من وزارة الدفاع .

وأضافت: سوف نبدأ فى المرحلة الأولى مرحلة الكشف ثم مرحلة الاستمارات والتى ستكون بسرية تامة ثم مرحلة اخذ العينات والتى سيم إرسالها وكل تلك الخطوات والمراحل سوف تتم بمنتهى السرية .