شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر للسيدات يخوض تدريباته الأخيرة قبل السفر إلى السنغال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض منتخب مصر الأول للسيدات، تحت قيادة محمد كمال، تدريباته الأخيرة اليوم، الأحد، استعدادًا للسفر إلى السنغال، لمواجهة المنتخب ذاته، في الدور الأخير من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2024.

وحدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم 30 نوفمبر الجاري موعدا لمباراة الذهاب، في السنغال، على أن تكون مباراة العودة يوم 5 من شهر ديسمبر المقبل على ملعب استاد السلام بالقاهرة.

وحرصت الدكتورة دينا الرفاعي، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم والمشرفة على منتخب الكرة النسائية، على حضور التدريب الصباحي، قبل السفر في الساعات الأولى من صباح غدًا الاثنين.

وتغلب منتخب السيدات في المباراة الماضية على منتخب جنوب السودان في مباراتي الذهاب والإياب وتأهل لمواجهة السنغال.