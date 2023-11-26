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الامارات | وفاة المدرب السابق لبرشلونة ومنتخب إنجلترا عن 80 عاماً

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وكالات 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة المدرب السابق لبرشلونة ومنتخب إنجلترا عن 80 عاماً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفى تيري فينابلز مدرب منتخب إنجلترا وناديي توتنهام الإنجليزي الإسباني سابقا، عن 80 عاما.

وخاض فينابلز أكثر من 500 مباراة كلاعب في صفوف وتوتنهام وكوينز بارك رينجرز وكريستال بالاس، لكنه نجاحه الحقيقي جاء عبر مسيرته التدريبية، حيث تولى أيضا تدريب كريستال بالاس وكوينز بارك رينجرز.

وذكر بيان لعائلة فينابلز «نحن محطمون تماما بخسارة الزوج الرائع والأب الذي توفى بسلام أمس بعد رحلة طويلة مع المرض».

وأضاف البيان «نطالب بالخصوصية في هذه الأوقات العصيبة من أجل السماح لنا بالحزن على فقدان هذا الرجل الجميل الذي كنا محظوظين جدًا بوجوده في حياتنا».

وفي إسبانيا توج فينابلز بلقب الدوري في موسم 1984 /1985 وفاز مع توتنهام بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي في 1991، كما قاد منتخب إنجلترا لبلوغ المربع الذهبي لكأس أمم أوروبا عام 1996 على أرضه، بعد فوز تاريخي على هولندا 4 /1، قبل الخسارة على يد ألمانيا بركلات الجزاء الترجيحية.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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