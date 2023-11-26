الامارات | وفاة المدرب السابق لبرشلونة ومنتخب إنجلترا عن 80 عاماً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفى تيري فينابلز مدرب منتخب إنجلترا وناديي توتنهام الإنجليزي برشلونة الإسباني سابقا، عن 80 عاما.

وخاض فينابلز أكثر من 500 مباراة كلاعب في صفوف تشيلسي وتوتنهام وكوينز بارك رينجرز وكريستال بالاس، لكنه نجاحه الحقيقي جاء عبر مسيرته التدريبية، حيث تولى أيضا تدريب كريستال بالاس وكوينز بارك رينجرز.

وذكر بيان لعائلة فينابلز «نحن محطمون تماما بخسارة الزوج الرائع والأب الذي توفى بسلام أمس بعد رحلة طويلة مع المرض».

وأضاف البيان «نطالب بالخصوصية في هذه الأوقات العصيبة من أجل السماح لنا بالحزن على فقدان هذا الرجل الجميل الذي كنا محظوظين جدًا بوجوده في حياتنا».

وفي إسبانيا توج فينابلز بلقب الدوري في موسم 1984 /1985 وفاز مع توتنهام بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي في 1991، كما قاد منتخب إنجلترا لبلوغ المربع الذهبي لكأس أمم أوروبا عام 1996 على أرضه، بعد فوز تاريخي على هولندا 4 /1، قبل الخسارة على يد ألمانيا بركلات الجزاء الترجيحية.