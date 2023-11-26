الجزيري وسامسون على مقاعد بدلاء الزمالك أمام أبوسليم

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال عن اختياراته للتشكيل الأساسي لمباراة أبو سليم الليبي المقرر لها في السادسة مساء اليوم باستاد برج العرب في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.





ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: البنيني سامسون أكينيولا، والتونسي سيف الدين الجزيري، وناصر منسي.

مقاعد البدلاء الزمالك:



عبد الرحمن نفاد ومحمد طارق وأحمد زكي وحاتم سكر وعمر جابر ومحمد أشرف روقا وسيف الدين الجزيري وناصر منسي وسامسون أكينيولا.



تشكيل الزمالك لمباراة أبوسليم:

في حراسة المرمى : محمد عواد

في خط الدفاع : محمد عبد الشافي - محمد عبد الغني - حمزة المثلوثي .

في خط الوسط : نبيل عماد دونجا - عمرو السيسي - سيد عبد الله " نيمار" - إبراهيما نداي.

في خط الهجوم : أحمد مصطفى "زيزو" - يوسف أوباما - محمود عبد الرازق " شيكابالا" .