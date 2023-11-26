فيوتشر يهزم سوبر سبورت الجنوب إفريقي بالكونفدرالية

ياسر رشاد - القاهرة - فاز فيوتشر على نظيره سوبر سبورت الجنوب إفريقي بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد ضمن منافسات بطولة كأس الكونفدرالية.

أحرز غنام محمد هدف فيوتشر الأول والفوز للفريق بعد تسديدة صاروخية سكنت الشباك في مرمى سوبر سبورت ذلك في الدقيقة 76 من عمر اللقاء.

رفع فيوتشر رصيده إلى 3 نقاط في صدارة المجموعة الأولى فيما يحتل سوبرسبورت المركز الأخير دون نقاط بعد خسارته في المباراة.

وتضم مجموعة فيوتشر كل من الهلال الليبي وسوبر سبورت الجنوب إفريقي واتحاد العاصمة الجزائري.

وكان فيوتشر فاز في مباراته الأولى على سينيجيدا التنزاني، بنتيجة 5-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، ليصعد إلى مرحلة المجموعات من بطولة الكونفدرالية الأفريقية لهذا العام.

