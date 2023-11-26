شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يهزم سوبر سبورت الجنوب أفريقى بهدف نظيف فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - فاز فريق مودرن فيوتشر على نظيره سوبر سبورت الجنوب أفريقي بهدف نظيف، فى المباراة التى أقيمت اليوم باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.
سجل غنام محمد هدف الفوز لفريقه فى الدقيقة 76 من عمر المباراة، من تسديدة قوية سكنت شباك سوبر سبورت الجنوب أفريقى.
جاءت بداية المباراة سريعة وحماسية من جانب فريق فيوتشر، وفى الدقيقة 9 منع القائم الهدف الأول لمودرن فيوتشر بعد تسديدة من عبد الكبير الوادى لاعب الفريق.
وشهدت الدقيقة 12 انفرادا تاما من سوبر سبورت بعد تمريرة خاطئة من باسم علي لكن خروج من جنش حارس مرمى فيوتشر ليرتد الدفاع قبل أن تنتهي الخطور، وتقاسم الفريقان السيطرة على منطقة وسط الملعب فى الشوط الأول دون خطوة على المرمى لينتهى الشوط الأول بالتعادل السلبى.
وفى الشوط الثانى، واصل فريق فيوتشر الضغط حتى سجل غنام محمد هدف الفوز فى الدقيقة 76 من تسديدة قوية، لينتهى اللقاء بفوز فيوتشر بهدف نظيف.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز