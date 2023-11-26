فيوتشر يهزم سوبر سبورت الجنوب أفريقى بهدف نظيف فى الكونفدرالية

سجل غنام محمد هدف الفوز لفريقه فى الدقيقة 76 من عمر المباراة، من تسديدة قوية سكنت شباك سوبر سبورت الجنوب أفريقى.

بدأ فيوتشر بقيادة البرتغالي ريكاردو فورموسينيو، المباراة بتشكيل يضم كلا من، فى حراسة المرمى: محمود جنش، الدفاع: عمر كمال، علي الفيل، خالد رضا، باسم علي، والوسط: غنام محمد، باباتوندي بيلو، محمد فاروق، ناصر ماهر، عبد الكبير الوادي، والهجوم: أحمد عاطف.

جاءت بداية المباراة سريعة وحماسية من جانب فريق فيوتشر، وفى الدقيقة 9 منع القائم الهدف الأول لمودرن فيوتشر بعد تسديدة من عبد الكبير الوادى لاعب الفريق.

وشهدت الدقيقة 12 انفرادا تاما من سوبر سبورت بعد تمريرة خاطئة من باسم علي لكن خروج من جنش حارس مرمى فيوتشر ليرتد الدفاع قبل أن تنتهي الخطور، وتقاسم الفريقان السيطرة على منطقة وسط الملعب فى الشوط الأول دون خطوة على المرمى لينتهى الشوط الأول بالتعادل السلبى.

وفى الشوط الثانى، واصل فريق فيوتشر الضغط حتى سجل غنام محمد هدف الفوز فى الدقيقة 76 من تسديدة قوية، لينتهى اللقاء بفوز فيوتشر بهدف نظيف.