شكرا لقرائتكم خبر عن زيزو وشيكابالا وأوباما فى هجوم الزمالك أمام أبو سليم الليبى بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة معتمد جمال، التشكيل الذي سيخوض به مباراة أبو سليم الليبي، المقرر لها السادسة مساء اليوم باستاد برج العرب في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويضم تشكيل الزمالك كلاً من:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع : محمد عبد الشافي - محمد عبد الغني - حمزة المثلوثي.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - عمرو السيسي - سيد عبد الله "نيمار" - إبراهيما نداي.

خط الهجوم : أحمد مصطفى "زيزو" - يوسف أوباما - محمود عبد الرازق " شيكابالا" .

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، عبد الرحمن نفاد ومحمد طارق وأحمد زكي وحاتم سكر وعمر جابر ومحمد أشرف روقا وسيف الدين الجزيري وناصر منسي وسامسون أكينيولا.