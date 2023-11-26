شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تستضيف بطولة أفريقيا للقوارب الشراعية المؤهلة لأولمبياد باريس 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الاتحاد الدولي للشراع والانزلاق تنظيم مصر منافسات بطولة أفريقيا للقوارب الشراعية، المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، وتقام منافسات البطولة خلال الفترة من 1 حتى 9 ديسمبر المقبل.

وينظم الاتحاد المصري للشراع، برئاسة المهندس الباسل عبد الله، منافسات البطولة بالتعاون مع الاتحاد الدولي ووزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي.

من جهته قال الباسل عبد الله، رئيس الاتحاد المصري للشراع وعضو اللجنة الأولمبية المصرية، إن مصر تستعد بقوة لاستضافة البطولة وإخراج البطولة بالصورة التى تشرف الرياضة المصرية من الناحية التنظيمية والفنية للحفاظ على النجاح المصري.

ووجه رئيس الاتحاد المصري للشراع الشكر والتقدير للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على دعمه المستمر والمتواصل ومتابعته الدائمة للاتحاد، كما وجه الشكر للجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب على الوقوف خلف أبطال الشراع ودعمها المستمر للاتحاد.

قام ديفيد جراهام الرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للشراع بزيارة سياحية إلى مصر خلال شهر أغسطس الماضي بصحبة أسرته، وزيارة مدينة الغردقة.