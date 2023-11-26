شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتصدر المجموعة الأولى والأهلى الثانية فى دورى رجال الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر فريق الزمالك جدول ترتيب المجموعة الأولى بعد انتهاء الجولة الثالثة بدورى رجال الكرة الطائرة للموسم المحلى 2023 / 2024 بالفوز فى 3 مواجهات متتالية برصيد 9 نقاط.

بينما تصدر فريق الأهلى جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 9 نقاط أيضا محققا العلامة الكاملة فى أول ثلاث جولا ن فيما تصدر الإتحاد السكندرى المجموعة الثالثة برصيد 8 نقاط وسبورتنج الرابعة برصيد 9 نقاط أيضا.

وجاء ترتيب المجموعات كالتالى:



ترتيب المجموعة الأولى



ترتيب المجموعة الثانية



ترتيب المجموعة الثالثة

ترتيب المجموعة الرابعة

وتم تقسيم الفرق فى الموسم الحالى إلى 4 مجموعات جاءت كالتالي:

المجموعة الأولى: الزمالك، الطيران، مصر للبترول، الداخلية، الصيد، ألعاب دمنهور.

المجموعة الثانية: الأهلي، بتروجت، الترسانة، الشمس، دلفي، المقاولون.

المجموعة الثالثة: طلائع الجيش، الاتحاد السكندري، الزهور، إيسترن كومباني، 6 أكتوبر.

المجموعة الرابعة: سموحة، سبورتنج، القناة، هليوبوليس، إسكندرية للبترول، هيلوليدو.

ووافقت الجمعية العمومية لاتحاد الكرة الطائرة على اعتماد الميزانية والحساب الختامى، وذلك خلال انعقاد العمومية العادية بالقاعة الرئيسية رقم (1) باللجنة الأولمبية مؤخرا.