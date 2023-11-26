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شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتصدر المجموعة الأولى والأهلى الثانية فى دورى رجال الطائرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تصدر فريق الزمالك جدول ترتيب المجموعة الأولى بعد انتهاء الجولة الثالثة بدورى رجال الكرة الطائرة للموسم المحلى 2023 / 2024 بالفوز فى 3 مواجهات متتالية برصيد 9 نقاط.
بينما تصدر فريق الأهلى جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 9 نقاط أيضا محققا العلامة الكاملة فى أول ثلاث جولا ن فيما تصدر الإتحاد السكندرى المجموعة الثالثة برصيد 8 نقاط وسبورتنج الرابعة برصيد 9 نقاط أيضا.
وجاء ترتيب المجموعات كالتالى:
ترتيب المجموعة الأولى
ترتيب المجموعة الثانية
ترتيب المجموعة الثالثة
ترتيب المجموعة الرابعة
وتم تقسيم الفرق فى الموسم الحالى إلى 4 مجموعات جاءت كالتالي:
المجموعة الأولى: الزمالك، الطيران، مصر للبترول، الداخلية، الصيد، ألعاب دمنهور.
المجموعة الثانية: الأهلي، بتروجت، الترسانة، الشمس، دلفي، المقاولون.
المجموعة الثالثة: طلائع الجيش، الاتحاد السكندري، الزهور، إيسترن كومباني، 6 أكتوبر.
المجموعة الرابعة: سموحة، سبورتنج، القناة، هليوبوليس، إسكندرية للبترول، هيلوليدو.
ووافقت الجمعية العمومية لاتحاد الكرة الطائرة على اعتماد الميزانية والحساب الختامى، وذلك خلال انعقاد العمومية العادية بالقاعة الرئيسية رقم (1) باللجنة الأولمبية مؤخرا.
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