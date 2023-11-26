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الزمالك يتصدر المجموعة الأولى والأهلى الثانية فى دورى رجال الطائرة

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القاهرة - سامية سيد - تصدر فريق الزمالك جدول ترتيب المجموعة الأولى بعد انتهاء الجولة الثالثة بدورى رجال الكرة الطائرة للموسم المحلى 2023 / 2024 بالفوز فى 3 مواجهات متتالية برصيد 9 نقاط.

بينما تصدر فريق الأهلى جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 9 نقاط أيضا محققا العلامة الكاملة فى أول ثلاث جولا ن فيما تصدر الإتحاد السكندرى المجموعة الثالثة برصيد 8 نقاط وسبورتنج الرابعة برصيد 9 نقاط أيضا.

 

وجاء ترتيب المجموعات كالتالى:

ترتيب المجموعة الأولى
ترتيب المجموعة الأولى

 

 

ترتيب المجموعة الثاني ة
ترتيب المجموعة الثانية

 

ترتيب المجموعة الثالثة
ترتيب المجموعة الثالثة

 

 

ترتيب المجموعة الرابعة
ترتيب المجموعة الرابعة

 

وتم تقسيم الفرق فى الموسم الحالى إلى 4 مجموعات جاءت كالتالي:

 

المجموعة الأولى: الزمالك، الطيران، مصر للبترول، الداخلية، الصيد، ألعاب دمنهور.

 

المجموعة الثانية: الأهلي، بتروجت، الترسانة، الشمس، دلفي، المقاولون.

 

المجموعة الثالثة: طلائع الجيش، الاتحاد السكندري، الزهور، إيسترن كومباني، 6 أكتوبر.

 

المجموعة الرابعة: سموحة، سبورتنج، القناة، هليوبوليس، إسكندرية للبترول، هيلوليدو.

 

ووافقت الجمعية العمومية لاتحاد الكرة الطائرة على اعتماد الميزانية والحساب الختامى، وذلك خلال انعقاد العمومية العادية بالقاعة الرئيسية رقم (1) باللجنة الأولمبية مؤخرا.

 

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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