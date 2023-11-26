شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فاروق: حكام مصريون لإدارة كأس السوبر بالإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد فاروق، نائب رئيس لجنة الحكام، أن بطولة السوبر المصري التى ستقام فى الإمارات سيديرها حكام مصريون بالكامل، ولن يتم الاستعانة بحكام أجانب.

وأضاف فاروق، أن البرتغالي بيريرا رئيس اللجنة أكد عدم الاستعانة بحكام أجانب في بطولة السوبر الرباعي، وأن هذا الأمر توجه مجلس إدارة اتحاد الكرة ولجنة الحكام.

وأعلن مجلس أبو ظبي الرياضي 25 ديسمبر موعداً لمباراة فيوتشر وبيراميدز ومباراة الأهلي مع سيراميكا فى كأس السوبر المصري فى نسخته الجديدة.

ومن المقرر أن تسافر الفرق يوم 22 ديسمبر استعدادا لانطلاق البطولة فى مدينة أبو ظبي .

وحسب ما أعلنه مجلس أبو ظبي، فإن مباراة المركز الثالث ستقام 28 ديسمبر، كما ستقام المباراة النهائية فى نفس اليوم.

وكان اتحاد الكرة قد قرر تغيير شكل بطولة كأس السوبر لتقام بمشاركة 4 فرق بدلًا من إقامتها من مباراة واحدة بمشاركة فريقين كما كان في السابق.