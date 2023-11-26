شكرا لقرائتكم خبر عن نقل مباراة الأهلي وسموحة إلى استاد المقاولون بدلا من السلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت رابطة الأندية المصرية المحترفة نقل ملعب مباراة الأهلي وسموحة، المقرر إقامتها في السابعة مساء الثلاثاء المقبل ضمن مباريات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز، إلى استاد المقاولون العرب بدلاً من السلام.

وكان مقررا أن يخوض الأهلي مبارياته باستاد السلام فى ظل وجود أعمال صيانة باستاد القاهرة الذي يستضيف مباريات الفريق الأحمر، ولكن رغبة مارسيل كولر المدير الفني في عدم خوض المباريات باستاد السلام دفع مسئولو الأهلي إلى تغيير الملعب ونقل المباراة إلى استاد المقاولون العرب.





وفاز الأهلي على ميدياما الغاني بثلاثية نظيفة في افتتاح دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والتي أقيمت مساء أمس السبت على ملعب السلام.

ويسافر الأهلي إلى تنزانيا الخميس المقبل استعدادا لمواجهة يانج أفريكانز التنزاني في ثاني جولات دور المجموعات الإفريقي.