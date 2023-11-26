شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الأهلي يكتسح بيراميدز بخماسية فى بطولة الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق الشباب لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2003 فوزًا كبيرًا على ضيفه بيراميدز بخماسية نظيفة، في المباراة التى أقيمت الفريقين اليوم، الأحد، على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن الجولة 13 من دوري الجمهورية للشباب.

افتتح إسلام عبد الله التسجيل للأهلي برأسية إثر ركلة ركنية، وأضاف الهدف الثاني بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، قبل أن يسجل اللاعب نفسه الهدف الثالث له وللأهلي برأسية من ركلة ركنية أيضًا، وسجل سمير محمد الهدف الرابع بعدما راوغ حارس المرمى وسدد في الشباك الخالية، وخلال الدقائق الأخيرة من الشوط الثاني سجل محمد وائل الهدف الخامس بعد انفراده بحارس المرمى.

وبدأ «أهلي 2003 » المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مخلوف.

الدفاع: إسلام عبد الله - إبراهيم عبد الحكيم - عبد الرحمن رشدان.

الوسط: ميدو نبيل - محمد وائل - أحمد طعيمة - أحمد أشرف - ميدو أسامة.

الهجوم: سمير محمد - عبد الرحمن شريف.

وشارك محمود حمدي بدلًا من ميدو أسامة، وعبد الله زيدان بدلًا من عبد الرحمن شريف، ويوسف شريف بدلًا من سمير محمد، ويوسف عاطف بدلًا من طعيمة، ومازن أسامة بدلًا من أحمد أشرف.

بهذا الفوز رفع «أهلي 2003 » رصيده إلى 28 نقطة، بعدما فاز في 9 مباريات وتعادل في مباراة واحدة وخسر ركلات الترجيح، وخسر 3 مباريات، مسجلًا 28 هدفًا، مقابل 10 أهداف في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي 2003 بالأهلي كلا من أحمد عبد الظاهر مديرًا فنيًّا، وياسين كامل مدربًا عامًّا، وخالد عثمان مدربًا للحراس، ومحمد راشد المدير الإداري، وعلاء مأمون طبيب الفريق، وعبد الحميد حسين إخصائي التدليك.

مباراة الأهلي وبيراميدز 2003

فرحة لاعبى الأهلي بالفوز على بيراميدز

مباراة الاهلي وبيراميدز