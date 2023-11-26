شكرا لقرائتكم خبر عن 7 مساهمات.. ماذا قدم محمد عاطف نجم طنطا ليخطف أنظار أندية الدورى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل محمد عاطف، لاعب وسط فريق طنطا، دائرة اهتمامات بعض أندية الدورى، وفي مقدمتها الزمالك وبيراميدز للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة بعد المستوى المميز الذى يقدمه مع أبناء السيد البدوى فى دورى المحترفين.

ونجح محمد عاطف فى لفت الأنظار منذ بداية الموسم مع فريق طنطا، بعدما ساهم فى 7 أهداف خلال 9 مباريات شارك فيها حتى الآن، حيث سجل 4 أهداف وصنع 3 أهداف أخرى لزملائه.

من جانبه، أكد فتحى سليم مدير الكرة بنادى طنطا، أن طنطا لم يتلق أي عرض رسمي حتى الآن من أي نادٍ بخصوص محمد عاطف.

وأضاف مدير الكرة خلال تصريحات تليفزيونية، أن هناك بعض الوكلاء يتحدثون مع إدارة طنطا من أجل معرفة مستوى اللاعب وطلبات النادى من أجل تسهيل انتقاله إلى أحد أندية الزمالك وبيراميدز وزد.

وأجل محمد عاطف التفاوض مع الأندية وطلب التفاوض رسمياً مع إدارة ناديه فى حال وجود رغبة فى التعاقد معه، مؤكدا أنه يركز فى الوقت الحالي مع مشوار طنطا بدوري المحترفين.