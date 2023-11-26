الامارات | عجمان يفرح بـ«الانتصار الأول» ويقفز إلى المركز 12

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قفز فريق عجمان إلى المركز الثاني عشر أثر تحقيقه لفوزه الأول في بطولة دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم في الموسم الحالي الذي جاء على حساب مستضيفه خورفكان 2-1 في المواجهة التي جمعت بين الطرفين مساء اليوم على ستاد صقر بن محمد القاسمي ضمن الجولة الثامنة من المسابقة.

وبجانب حصد «البركان» لنقاط المباراة التي رفعت رصيده إلى ست نقاط، فإنه استطاع كذلك أن يعزز موقفه في المواجهات التاريخية بين الطرفين بالانتصار الخامس مقابل انتصارين فقط لفريق خورفكان الذي تجمدت نقاطه عند سبع في المركز الحادي عشر.

وافتتح المهاجم الكاميروني روكي مارسيانو أهداف فريقه عجمان في الدقيقة 27 بعد جملة تكتيكية رائعة وصلت إليه الكرة في مواجهة المرمى لم يتوانى في وضعها في الشباك، لكن أصحاب الأرض لم يتأخروا كثيراً في أدراك التعادل الذي جاء بواسطة البرازيلي تياجو دي ليونكو في الدقيقة 34 من ركلة جزاء.

وخلال الشوط الثاني كانت الرغبة واضحة من الطرفين لتسجيل هدف التقدم، ونجح فيه الضيوف بخطف هدف ثمين بواسطة التونسي هيكل الشيخاوي في الدقيقة 61، بعد أن استقبل الكرة داخل منطقة الجزاء بدون رقابة وسدد كرة قوية تخطت اقدام المدافعين وسكنت الشباك.