الامارات | التعادل السلبي يسيطر على مواجهة اتحاد كلباء والنصر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سيطر التعادل السلبي على مواجهة اتحاد كلباء وضيفه النصر التي أقيمت مساء اليوم الأحد على استاد كلباء ضمن الجولة الثامنة من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، ليحصل كل فريق على نقطة، ورفع صاحب الأرض رصيده إلى ثماني نقاط في المركز العاشر، فيما بلغ النصر النقطة الثامنة في المركز التاسع.

ولم تشهد المواجهة إي فرص حقيقة على مدار الشوطين، إذ انحصرت الكرة في الكثير من الأحيان في وسط الملعب على الرغم من بعض الجهود الفردية للوصول إلى المرمى لكنها لم تكن كافية لتحريك الشباك، لتأتي صافرة نهاية اللقاء وتحكم بتقسيم نقاط اللقاء على الفريقين.

وبالنتيجة حافظ فريق النصر على تفوقه في المواجهات المباشرة، إذ يتفوق بـ 8 حالات فوز مقابل 5 لاتحاد كلباء مقابل 4 تعادلات.