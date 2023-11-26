أنشيلوتي يعلن تشكيل ريال مدريد لمباراة قادش بالدوري الإسباني

ياسر رشاد - القاهرة - كشف كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد، تشكيل الأبيض لمباراة قادش والتي تجمع بينهما ضمن منافسات الدوري الإسباني "الليجا".



جاء تشكيل ريال مدريد لمباراة قادش في مسابقة الدوري الإسباني:

في حراسة المرمى: لونين.

في خط الدفاع: داني كارفاخال، أنطونيو روديجر، ناتشو، فيرلاند ميندي.

في خط الوسط: لوكا مودريتش، توني كروس، فيدي فالفيردي، جود بيلينجهام.

في خط الهجوم: خوسيلو، إبراهيم دياز.



دكة البدلاء:

بينيرو، فيران، ألابا، رودريجو جوس، لوكاس فاسكيز، داني سيبايوس، فيران جارسيا، ماريو مارتن، نيكو باز، جونزالو.