أنشيلوتي يعلن تشكيل ريال مدريد لمباراة قادش بالدوري الإسباني

ياسر رشاد - القاهرة - كشف كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد، تشكيل الأبيض لمباراة قادش والتي تجمع بينهما ضمن منافسات الدوري الإسباني "الليجا".
جاء تشكيل ريال مدريد لمباراة قادش في مسابقة الدوري الإسباني:
في حراسة المرمى: لونين.
في خط الدفاع: داني كارفاخال، أنطونيو روديجر، ناتشو، فيرلاند ميندي.
في خط الوسط: لوكا مودريتش، توني كروس، فيدي فالفيردي، جود بيلينجهام.
في خط الهجوم: خوسيلو، إبراهيم دياز.
دكة البدلاء:
بينيرو، فيران، ألابا، رودريجو جوس، لوكاس فاسكيز، داني سيبايوس، فيران جارسيا، ماريو مارتن، نيكو باز، جونزالو.