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أنشيلوتي يعلن تشكيل ريال مدريد لمباراة قادش بالدوري الإسباني

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ياسر رشاد - القاهرة - كشف كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ، تشكيل الأبيض لمباراة قادش والتي تجمع بينهما ضمن منافسات "الليجا".


جاء تشكيل ريال مدريد لمباراة قادش في مسابقة الدوري الإسباني:

في حراسة المرمى: لونين.

في خط الدفاع: داني كارفاخال، أنطونيو روديجر، ناتشو، فيرلاند ميندي.

في خط الوسط: لوكا مودريتش، توني كروس، فيدي فالفيردي، جود بيلينجهام.

في خط الهجوم: خوسيلو، إبراهيم دياز.
 

دكة البدلاء:

 بينيرو، فيران، ألابا، رودريجو جوس، لوكاس فاسكيز، داني سيبايوس، فيران جارسيا، ماريو مارتن، نيكو باز، جونزالو.

 

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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