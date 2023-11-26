تين هاج يعلن تشكيل مانشستر يونايتد لمباراة إيفرتون بالدوري الإنجليزي

ياسر رشاد - القاهرة - كشف إريك تين هاج المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد تشكيل الشياطين الحمر لمباراة إيفرتون، والتي تجمع بينهما بعد قليل على ملعب "جوديسون بارك" بمدينة ليفربول في الجولة الثالثة عشر من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي تنطلق بعد قليل.



شهد التشكيل الأساسي لـ مانشستر يونايتد، غياب المغربي سفيان أمرابط وفضل تين هاج إشراك مايانو، و مكتوميناي في منتصف الملعب.





تشكيل مانشستر يونايتد أمام إيفرتون:



في حراسة المرمى: اندريه أونانا.

في خط الدفاع: ليندلوف - دالوت - مجواير - لوك شو.

في خط الوسط: مايانو - مكتوميناي - برونو فيرنانديز.

في خط الهجوم: جرناتشو - راشفورد - مارسيال.



يأتي مانشستر يونايتد في المركز الثامن بشكل مؤقت في جدول الترتيب العام للدوري الإنجليزي الممتاز، بينما يحتل إيفرتون المركز الـ19 برصيد 4 نقاط.

