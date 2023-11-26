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أستون فيلا يقلب الطاولة على توتنهام ويفوز عليه في الدوري الإنجليزي

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ياسر رشاد - القاهرة - فاز أستون فيلا على نظيره توتنهام بهدفين لهدف في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب الأخيرة في الجولة الثالثة عشر من عمر مسابقة الممتاز، "البريميرليج".

أحرز جيوفاني لو سيلسو لاعب توتنهام الهدف الأول لصالح السبيرز في الدقيقة 22 قبل أن يدرك باو توريس هدف التعادل لصالح الفيلانز في الدقيقة 45.

وفي الشوط الثاني سجل النجم أولي واتكينز مهاجم أستون فيلا ثاني الأهداف في الدقيقة 61 لينتصر الفيلانز على توتنهام ويحقق الثلاث نقاط.
 


موقف أستون فيلا وتوتنهام بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي:


رفع فريق أستون فيلا رصيده إلى 28 نقطة في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما توقف رصيد توتنهام عند 26 نقطة.
 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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