استقبال رسمي من وزارة الشباب و الرياضة لبعثة الرماية بعد إنجاز كأس العالم بقطر

ياسر رشاد - القاهرة - أناب الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، الدكتور ماهر الغريب مدير عام الإدارة العامة الحافز والتكريم والموهوبين بالوزارة، لاستقبال بعثة الرماية بعد تحقيق الميدالية الذهبية والقضية في بطولة كأس العالم بقطر.



نقل مدير عام الحافز والتكريم تحيات وتهنئة وزير الشباب والرياضة لبعثة الرماية برئاسة اللواء حازم حسني رئيس الاتحاد المصري للرماية، وذلك بعد تحقيق عبد العزيز محيلبة، الفوز بالميدالية الذهبية التاريخية في نهائي كأس العالم للرماية في قطر، ضمن منافسات التراب بعد منافسة كبيرة للغاية، وتفوقه علي بطلي العالم ٢٠٢٢ و٢٠٢٣ وبطل أولمبياد طوكيو ٢٠٢٠، وفوز الرامي عزمي محيلبة بالمركز الثاني خلال مشاركته في منافسات فردي سكيت رجال بعدما قدم مباراة قوية أمام نظيره الدنماركي إميل كييل بيترسون.



كما أكد الدكتور أشرف صبحي في رسالته للاعبي الرماية، والذي نقلها بدوره مدير عام الحافز والتكريم والموهوبين بالوزارة، الدعم الكبير واللامحدود من قِبل الرئيس عبد الفتاح السيسي للأبطال الرياضيين وكافة الأندية والمنتخبات الوطنية، وهو ما يلقى بظلاله على الإنجازات التي تشهدها المنظومة الرياضية خلال الفترة الراهنة علي المستويات العربية والقارية والإقليمية والدولية.



ووجه اللواء حازم حسني رئيس الاتحاد المصري للرماية، الشكر للقيادة السياسية والدعم اللامحدود، مؤكدًا أن هذه النتائج يرجع الفضل فيها للدعم الكبير الذي يتلقاه الاتحاد من كافة أركان المنظومة الرياضية وفي مقدمتها وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي.