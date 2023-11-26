شوط أول سلبي بين الزمالك وأبوسليم الليبي

ياسر رشاد - القاهرة - أنتهى الشوط الأول من مباراة الزمالك وأبوسليم الليبي سلبيا دون أهداف في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد، على استاد برج العرب في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.



حاول لاعبو الزمالك فك شفرة دفاعات أبوسليم الليبي لكن باتت جميع محاولات الأبيض بالفشل ليخرج الفريقين بالتعادل السلبي دون أهداف.

وفي الدقيقة 11 تسديدة قوية من زيزو من داخل منطقة الجزاء على المرمى مباشرةً لكنها تمر أعلي القائم، قبل أن يحاول شيكابالا في تسجيل الهدف الأول يسدد تصويبة صاروخية من خارج منطقة الجزاء لكنها تمر بعيدة أعلى القائم ذلك في الدقيقة 33.

تشكيل الزمالك لمباراة أبوسليم الليبي:



حراسة المرمى : محمد عواد

خط الدفاع : محمد عبد الشافي - محمد عبد الغني - حمزة المثلوثي .

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - عمرو السيسي - سيد عبد الله " نيمار" - إبراهيما نداي.

خط الهجوم : أحمد مصطفى "زيزو" - يوسف أوباما - محمود عبد الرازق " شيكابالا" .

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، عبد الرحمن نفاد ومحمد طارق وأحمد زكي وحاتم سكر وعمر جابر ومحمد أشرف روقا وسيف الدين الجزيري وناصر منسي وسامسون أكينيولا.





تشكيل أبوسليم:



في حراسة المرمى: معاذ المنصوري.

خط الدفاع: تامر الصالحي - حسام العباني - سيف جدور - عبد المنعم عكاشة.

خط الوسط: فراس شليق - إيهاب المقلس - معتصم أبو شناق.

في خط الهجوم: أيوب عمار - مراد زهو - مروان الصويعي.

